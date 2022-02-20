Арарат Мирзоян в Мюнхене принял участие в обсуждении, посвященном перспективам развития Южного Кавказа

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 19 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности принял участие в обсуждении, организованном германским обществом международного сотрудничества (GIZ), посвященном перспективам развития Южно-Кавказского региона. В ходе мероприятия, проведенного по правилам Chatham House, Арарат Мирзоян выступил с речью и ответил на вопросы участников

Как сообщили Арменпресс в Министерстве иностранных дел Республики Армения, в мероприятии приняли участие вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, президент Всемирного банка Дэвид Малпас, Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид, директор GIZ Ингрид-Габриэла Ховен, госсекретарь Министерства экономического сотрудничества и развития Германии Нильс Анен.