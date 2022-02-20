В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецкому заводу химизделий восемь мин: СМИ
10:34, 20 Февраль, 2022
Украинские силовики снова открыли огонь в Донбассе — под обстрел попал химзавод, заявило представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Так, по Донецкому казенному заводу химических изделий ВСУ выпустили восемь мин, по поселку Спартак — 12. Все снаряды калибром 120 миллиметров, что запрещено Минскими соглашениями.
До этого, добавили в представительстве, начиная с полуночи силовики обстреляли территорию ДНР 18 раз, выпустив 204 снаряда калибром 120 и 122 миллиметра.
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