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В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецкому заводу химизделий восемь мин: СМИ

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецкому заводу химизделий восемь мин: СМИ

Украинские силовики снова открыли огонь в Донбассе — под обстрел попал химзавод, заявило представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Так, по Донецкому казенному заводу химических изделий ВСУ выпустили восемь мин, по поселку Спартак — 12. Все снаряды калибром 120 миллиметров, что запрещено Минскими соглашениями.

До этого, добавили в представительстве, начиная с полуночи силовики обстреляли территорию ДНР 18 раз, выпустив 204 снаряда калибром 120 и 122 миллиметра.


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