Анонс мероприятий на 21 февраля
17:21, Февраль 19, 2022
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- 17:21 Анонс мероприятий на 21 февраля
- 17:10 Борис Джонсон заявил, что НАТО не является угрозой для России
- 17:05 В Мюнхене состоялась встреча глав МИД Армении и Ирана
- 16:27 Камала Харрис заявила о пакете серьезнейших санкций в отношении России
- 16:19 Давид Бабаян подчеркнул важность активизации научного взаимодействия между Арменией и Арцахом
- 15:44 Кремль подвел итоги учений сил стратегического сдерживания
- 15:40 США заговорили об отправке на Восточный фронт НАТО еще тысячи военных в случае необходимости
- 15:25 Covid-19: в Грузии за сутки зафиксировано более 13 тысяч случаев
- 15:13 Арарат Мирзоян встретился в Мюнхене с главой МИД Саудовской Аравии
- 15:09 Температура воздуха в Армении повысится на 4-6 градусов
- 14:54 Германия пригрозила ввести жесткие экономические санкции против России
- 14:45 Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания
- 14:21 Канцлер Германии считает возможным диалог с РФ по вопросам безопасности
- 14:05 Великобритания согласовала с G7 и ЕС санкции против России в случае вторжения на Украину
- 13:33 НАТО призывает Россию отвести войска от границ Украины
- 13:28 Во всех учебных заведениях Донецка приостановлен учебный процесс
- 12:55 Арарат Мирзоян встретился с немецкими бизнесменами
- 12:32 Источник сообщил о взрыве снаряда в Ростовской области
- 12:26 Конгрессмен США призвал увеличить помощьпереселенным из Арцаха и привлечь к ответственности Азербайджан
- 12:19 Зеленский в Мюнхене встретится с Джонсоном, Шольцем и Харрис
- 12:10 Байден продлил в США режим чрезвычайного положения из-заCovid-19
- 12:02 Зеленский вернется в Украину сразу после участия в Мюнхенской конференции по безопасности
- 11:38 Covid-19: за сутки в Армении умерли 30 человек
- 11:31 В Ростовской области МЧС приведено в повышенную готовность
- 11:27 МО РА призывает Азербайджан воздержаться от распространения не соответствующих действительности сведений
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