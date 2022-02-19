Время в Ереване: 11:07:36,   19 Февраль

Камала Харрис заявила о пакете серьезнейших санкций в отношении России

Камала Харрис заявила о пакете серьезнейших санкций в отношении России

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что члены НАТО готовят серьезнейшие санкции в отношении России.

Как передает Арменпресс, об этом Харрис сказала в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

«Россия продолжает сужать окно возможностей для диалога, одновременно заявляя, что готова к этому. Если она продолжит действовать таким же образом, то мы, союзники НАТО, применим серьезнейшие санкции против России. Мы подготовили пакет мероприятий, они будут жесткими", - сказала она.

Харрис уточнила, что санкции будут направлены против российских финансовых институтов, ключевых сфер экономики и промышленности, которые станут серьезным ударом по экономике России.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]