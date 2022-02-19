Давид Бабаян подчеркнул важность активизации научного взаимодействия между Арменией и Арцахом

Министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян 19 февраля прочитал лекцию для студентов кафедр истории и кавказоведения исторического факультета Ереванского государственного университета.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, министр коснулся урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, региональных развитий, внешней политики Арцаха и процесса государственного строительства, межармянских связей, других вопросов.

Глава внешнеполитического ведомства Арцаха назвал императивом необходимость самоорганизоваться и консолидироваться после войны для совместного преодоления нынешних и будущих вызовов, особо отметив роль научного потенциала в достижении успехов в стратегических сферах государства и обеспечении жизнеспособности государственности.

Давид Бабаян счел также важным активизацию научного взаимодействия между Арменией и Арцахом, подчеркнув необходимость развития арцаховедения в ведущих вузах Армении.

Министр ИД ответил на вопросы студентов и дал соответствующие разъяснения.

Давид Бабаян поблагодарил декана исторического факультета Эдика Минасяна и заведующего кафедрой кавказоведения Эдуарда Зограбяна за организацию мероприятия, высоко оценив их научную, патриотическую миссию, а также усилия, направленные на развитие Арцаха, и весомый вклад в воспитание молодого поколения.

На встрече также присутствовал Постоянный представитель Арцаха в Армении Сергей Газарян, другие должностные лица.