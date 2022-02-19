Кремль подвел итоги учений сил стратегического сдерживания
15:44, 19 Февраль, 2022
В ходе учений сил стратегического сдерживания была проверена готовность выполнять поставленные перед ними задачи, а также надежность вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Кремль.
В Кремле заявили, что задачи учений сил стратегического сдерживания полностью завершены, все ракеты поразили цели, подтвердив указанные характеристики.
Ранее 19 февраля президент России Владимир Путин дал старт учениям с участием сил ядерной триады.
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