США заговорили об отправке на Восточный фронт НАТО еще тысячи военных в случае необходимости

США готовы при необходимости направить на Восточный фронт НАТО еще тысячу военных.

Как передает Арменпресс, об этом в рамках визита в Литву заявил министр обороны США Ллойд Остин

«Мы очень серьезно относимся к своим обязанностям в отношении наших союзников по НАТО, мы обязаны придерживаться пятой статьи соглашения НАТО. Мы направили дополнительные силы США на Восточный фронт НАТО и готовы направить еще тысячу военных, если это будет необходимо с точки зрения реагирования на ситуацию», - сказал Остин.

Он поблагодарил Литву за радушный прием военных НАТО.