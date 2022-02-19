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США заговорили об отправке на Восточный фронт НАТО еще тысячи военных в случае необходимости

США заговорили об отправке на Восточный фронт НАТО еще тысячи военных в случае необходимости

США готовы при необходимости направить на Восточный фронт НАТО еще тысячу военных.

Как передает Арменпресс, об этом в рамках визита в Литву заявил министр обороны США Ллойд Остин

«Мы очень серьезно относимся к своим обязанностям в отношении наших союзников по НАТО, мы обязаны придерживаться пятой статьи соглашения НАТО. Мы направили дополнительные силы США на Восточный фронт НАТО и готовы направить еще тысячу военных, если это будет необходимо с точки зрения реагирования на ситуацию», - сказал Остин.

Он поблагодарил Литву за радушный прием военных НАТО.


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