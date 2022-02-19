Время в Ереване: 11:07:36,   19 Февраль

Арарат Мирзоян встретился в Мюнхене с главой МИД Саудовской Аравии

Арарат Мирзоян встретился в Мюнхене с главой МИД Саудовской Аравии

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 19 февраля в Мюнхене встретился с министром иностранных дел Саудовской Аравии Файсалом бин Фархан Аль Саудом.

Как сообщает Арменпресс, собеседники обменялись мнениями вокруг отношений и перспектив установления сотрудничества между Арменией и Саудовской Аравией, выразив готовность провести работы по формированию двусторонней и многосторонней повестки между двумя странами.

Арарат Мирзоян выразил уверенность, что существует соответствующий потенциал для развития сотрудничества в сфере информационных и высоких технологий, здравоохранения, туризма, культуры.

В ходе встречи главы МИД подчеркнули важность активизации торгово-экономических связей между двумя странами, реализации инвестиционных программ и налаживания контактов между деловыми кругами.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]