Время в Ереване: 11:07:36,   19 Февраль

Температура воздуха в Армении повысится на 4-6 градусов

Температура воздуха в Армении повысится на 4-6 градусов

Температура воздуха в Армении днем с 19-21 февраля постепенно повысится на 4-6 градусов.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения,на территории республики днем 19-го, с 20-24 февраля ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 2-5 м/с.


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