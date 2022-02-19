Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания
14:45, 19 Февраль, 2022
Президент России Владимир Путин дал старт учениям с участием сил ядерной триады.
Как передает Арменпресс, об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Российский лидер следит за запуском баллистических ракет из ситуационного центра с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
По данным Минобороны, эти маневры носят плановый характер. В нем принимают участие силы Воздушно-космических сил, Южного военного округа, ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.
В военном ведомстве сообщили, что курсы сил стратегического сдерживания были запланированы для проверки уровня готовности органов военного руководства.
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