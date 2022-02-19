Канцлер Германии считает возможным диалог с РФ по вопросам безопасности
Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что с Россией возможен диалог по вопросам безопасности.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.
"Есть противоречия с Россией в вопросе безопасности, но диалог с ней возможен", - сказал канцлер.
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