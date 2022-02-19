Великобритания согласовала с G7 и ЕС санкции против России в случае вторжения на Украину

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила, что Соединенное Королевство уже согласовало санкции против России в случае военного вторжения на Украину с партнерами из G7 и Евросоюза.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в интервью одной из немецких газет.

«Мы должны проявить силу, поддерживая Украину. Мы должны обеспечить, чтобы в случае чрезвычайной ситуации был подготовлен жесткий пакет санкций. Мы уже согласовали эти санкции с нашими союзниками в G7 и ЕС, в том числе с Германией", - сказала глава МИД Великобритании

В то же время она добавила, что Соединенное Королевство оказывает экономическую поддержку Украине, а также поддержку в обеспечении кибербезопасности. Соединенное Королевство поставило оборонительное оружие Киеву и помогает в обучении украинских солдат.