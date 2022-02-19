НАТО призывает Россию отвести войска от границ Украины

НАТО призывает Россию отвести войска от украинских границ.

Как передает Арменпресс, об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы призываем Россию отвести войска от украинских границ. Это должно стать важным первым шагом на пути к мирному урегулированию кризиса», - заявил он.

Глава Североатлантического альянса заявил, что они вновь подтверждают предложение России провести обсуждения по вопросам снижения рисков, связанных с обычным и ядерным вооружением, и контроля над ними.

Столтенберг также заявил, что в НАТО считают, что безопасность в Европе основана только на сотрудничестве с США, доказательством чего стали две мировые войны.