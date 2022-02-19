Арарат Мирзоян встретился с немецкими бизнесменами
12:55, 19 Февраль, 2022
Находящийся в Мюнхене министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 18 февраля встретился с немецкими бизнесменами.
Как передает Арменпресс, об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.
На встрече присутствовали руководители и представители ведущих немецких компаний Veridos,Giesecke+Devrient (G+D), Secunet и других.Министр Мирзоян также посетил штаб-квартиру компании Giesecke + Devrient (G + D).
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