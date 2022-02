Конгрессмен США призвал увеличить помощьпереселенным из Арцаха и привлечь к ответственности Азербайджан

США должны увеличить помощь, предоставляемую США лицам, переселенным из Арцаха в результате агрессивных действий азербайджанской стороны.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Twitter написал член Палаты Представителей Джош Готтхаймер, который накануне встретился с армянскими беженцами, переселенными из Арцаха в ходе 44-дневной войны, развязанной Азербайджаном 27 сентября 2020 года

«На этой неделе я встретился с армянскими беженцами,переселенными из Арцаха в ходе 44-дневной войны. После того, как я услышал истории и встретился с их детьми, мне стало очевидно, что мы должны сделать больше, чтобы признать произошедшие погромы и привлечь к ответственности Азербайджан.

Как американскому еврею, нацеливание на этнические меньшинства - для меня очень личный вопрос. США должны сделать больше, чтобы встать рядом с армянами, в том числе и расширять поддержку эвакуированных из Арцаха и прекратить предоставление помощи Азербайджану»,-написал он.

This week, I met with Armenian refugees of the 44 Day War. After hearing their stories and meeting their children, it’s clear that we must do more to acknowledge the atrocities that happened and to hold Azerbaijan accountable.