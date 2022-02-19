Covid-19: за сутки в Армении умерли 30 человек

По состоянию на 11:00 часов 19 февраля в Армении подтверждено 414 764 случая заболевания коронавирусом, 388 780 случаев выздоровления, 8 308 случаев с летальным исходом.

В настоящее время 16 088 пациентов фактически получают лечение от коронавирусной болезни.

Как передает Арменпресс, об этом говорится на сайте Национального центра контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения Республики Армения.

За сутки проведено 5879 тестов, по результатам которых подтверждено 1469 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 2587 граждан, зарегистрировано 30 летальных исходов.

Общее количество тестов достигло 2 млн 857 тыс. 715