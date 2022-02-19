МО РА призывает Азербайджан воздержаться от распространения не соответствующих действительности сведений

Министерство обороны Армении сообщает, что Министерство обороны Азербайджана продолжает периодически распространять дезинформацию об открытииогня со стороны ВС Армении по боевым позициям азербайджанских подразделений на том или ином участке армяно-азербайджанской границы.

"В частности, поздно вечером 18 февраля оборонное ведомство Азербайджана распространило сообщение, утверждая, что в тот же день подразделения ВС Армении открыли огонь по боевым позициям Азербайджана, расположенным на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы.

Министерство обороны Армении призывает Министерство обороны Азербайджана воздержаться от распространения не соответствующих действительности сведений о ситуации на границе, что никак не способствует установлению стабильности на армяно-азербайджанской границе", - как передает Арменпресс, об этом сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения.