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Из Донецка сообщили об артобстреле с украинской стороны

Из Донецка сообщили об артобстреле с украинской стороны

В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили, что украинские силовики открыли огонь из артиллерии и минометов.

Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В частности, выпущено 27 снарядов калибром 122 мм и по 38 —с калибром 120 мм.

 


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