Из Донецка сообщили об артобстреле с украинской стороны
В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили, что украинские силовики открыли огонь из артиллерии и минометов.
Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
В частности, выпущено 27 снарядов калибром 122 мм и по 38 —с калибром 120 мм.
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