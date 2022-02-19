Из Донецка сообщили об артобстреле с украинской стороны

В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили, что украинские силовики открыли огонь из артиллерии и минометов.

Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В частности, выпущено 27 снарядов калибром 122 мм и по 38 —с калибром 120 мм.