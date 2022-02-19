В Турции перевернулся туристический автобус.Есть жертвы
11:06, 19 Февраль, 2022
По меньшей мере пять человек погибли в результате ДТП с участием туристического автобуса в центральной части Турции.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает AHaber, отмечая, что ДТП произошло между поселениями Аксарай и Конья.
Автобус выехал за пределы проезжей части дороги и перевернулся набок. Ранения различной степени тяжести получили 26 человек.
Раненые доставлены в ближайшие больницы.
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