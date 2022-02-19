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Байден исключил отправку войск в Украину

Байден исключил отправку войск в Украину

В случае военных действий на Украине США не будут вводить войска в эту страну. 

Как передает Арменпресс, об этом в Белом доме заявил президент США Джо Байден.

«Мы не будем посылать войска в Украину воевать, но мы будем продолжать поддерживать Украину и ее народ», — сказал Байден. 

Он подчеркнул, что нынешняя администрация США уже оказала рекордную помощь Украине для повышения обороноспособности страны.


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