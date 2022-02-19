В Донецке объявили всеобщую мобилизацию
Лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил всеобщую мобилизацию.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.
Известно, что из ДНР эвакуировано уже более 6600 человек, 2436 из которых дети.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 12:02 Зеленский вернется в Украину сразу после участия в Мюнхенской конференции по безопасности
- 11:38 Covid-19: за сутки в Армении умерли 30 человек
- 11:31 В Ростовской области МЧС приведено в повышенную готовность
- 11:27 МО РА призывает Азербайджан воздержаться от распространения не соответствующих действительности сведений
- 11:20 Из Донецка сообщили об артобстреле с украинской стороны
- 11:06 В Турции перевернулся туристический автобус.Есть жертвы
- 11:05 Европейские индексы снизились - 18-02-22
- 11:04 Американские индексы снизились - 18-02-22
- 11:02 Цены на цветные металлы - 18-02-22
- 11:01 Цены на драгоценные металлы - 18-02-22
- 11:00 Цены на нефть выросли - 18-02-22
- 10:41 Арарат Мирзоян обсудил с министром ИД Германии репатриацию армянских пленных
- 10:40 Байден исключил отправку войск в Украину
- 10:28 Великобритания переносит посольство из Киева во Львов
- 10:18 В Донецке объявили всеобщую мобилизацию
- 10:15 Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы
- 10:10 25 тысяч жителей Луганска эвакуировали в Россию
- 18.02-21:50 Глава самопровозглашенной ДНР заявил, что ситуация в Донбассе идет к войне
- 18.02-21:38 Премьер-министр вместе с супругой посетил выставку “Тайна земли: Арташат на перекрестке культур”
- 18.02-21:30 Араик Арутюнян освобожден от должности начальника главного управления разведки ГШ - замначальника ГШ ВС
- 18.02-20:47 Байден выступит с обновленными данными по кризису вокруг Украины
- 18.02-20:26 В центре Донецка прогремел мощный взрыв
- 18.02-20:09 Мэр Еревана провел встречу с главой делегации Европейского союза в Армении
- 18.02-19:55 Самопровозглашенные ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирных жителей в Россию
- 18.02-19:12 МИД Украины опроверг информацию о наступательных операциях и диверсиях в Донбассе
16:45, 12.02.2022
1594 просмотров Курды и таты в Азербайджане ассимилировались, но достигли высших высот власти. Давид Бабаян
09:05, 14.02.2022
1481 просмотров Отношения с Арменией имеют прочную основу: эксклюзивное интервью министра иностранных дел Аргентины
15:10, 15.02.2022
1465 просмотров “Историко-культурное наследие не должно становиться политическим инструментом”: ЮНЕСКО об отправке миссии в Арцах
16:10, 12.02.2022
1321 просмотров Это культурный геноцид. Глава МИД Арцаха о политике Азербайджана
17:51, 12.02.2022
1284 просмотров Турецко-азербайджанская агрессия направлена против всего цивилизованного мира. Министр ИД Арцаха