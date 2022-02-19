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Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы

Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы

Владимир Путин подписал указ о призыве российских граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2022 году.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает  РИА Новости.

"Призывать в 2022 году граждан России, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах России, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", — говорится в документе.

 

 


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