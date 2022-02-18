Глава самопровозглашенной ДНР заявил, что ситуация в Донбассе идет к войне

Ситуация в Донбассе, к сожалению, идет к войне. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее он сообщил, что из-за угрозы наступления со стороны Украины начинается массовая эвакуация населения из ДНР в Ростовскую область. С аналогичным заявлением выступил и глава ЛНР Леонид Пасечник. Он также привал мужчин встать на защиту республики.

"В любой момент может просто начаться полномасштабное наступление. К этому абсолютно все (готово)", — сказал он.

Пушилин не исключил, что из Донбасса в Россию эвакуируют сотни тысяч человек: это делается для того, чтобы обезопасить как можно больше людей. Уезжают из республики в основном женщины и дети, мужчины остаются в ДНР, отметил он.

Глава ДНР указал, что сегодня вечером в Донецке взорвали автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР Дениса Синенкова, он не пострадал. Пушилин назвал взрыв диверсией, подготовкой Киева к наступлению.

"Идет прощупывание определенных слабых мест, через которые могут проникнуть диверсанты. Это одна из составляющих перед полномасштабным наступлением", — сказал он.

Пушилин добавил, что каждый из объектов критической инфраструктуры в ДНР под охраной, Донецк готов к возможным терактам.