Араик Арутюнян освобожден от должности начальника главного управления разведки ГШ - замначальника ГШ ВС

Указом исполняющего обязанности президента Республики Армения Алена Симоняна, Араик Арутюнян освобожден от должности начальника главного управления разведки ГШ - заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт президента Армении.

Араик Арутюнян занимает эту должность с 9 августа 2021 года.