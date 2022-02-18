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Байден выступит с обновленными данными по кризису вокруг Украины

Байден выступит с обновленными данными по кризису вокруг Украины

Президент США Джо Байден в 16.00 пятницы выступит с обновленной информацией по кризису вокруг Украины. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, это следует из рабочего графика главы государства, который распространил Белый дом.

"Президент представит обновленную информацию о наших продолжающихся усилиях по сдерживанию и дипломатии, а также о наращивании Россией воинского контингента на границе с Украиной", - значится в графике хозяина Белого дома.

Выступление состоится в 16.00 по вашингтонскому времени. Ему будет предшествовать телефонный разговор Байдена с лидерами союзных США стран, который также будет посвящен украинской проблематике.


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