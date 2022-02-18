Мэр Еревана провел встречу с главой делегации Европейского союза в Армении

Мэр Еревана Грачья Саркисян и первый заместитель мэра Левон Ованнисян встретились с главой делегации Европейского союза в Армении, послом Андреа Викторин.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии, Ереван реализует ряд программ в сотрудничестве со структурами ЕС, которые охватывают различные сферы городского хозяйства. В рамках Программы энергоэффективности Еревана проводится ремонт общественных детских садов, устанавливается оборудование, направленное на повышение энергоэффективности, солнечные фотоэлектрические панели, обеспечивающие сейсмостойкие и комфортные условия.

В рамках автобусной программы транспортная сеть города пополнится 100 новыми автобусами. На финансирование их приобретения было выделено 25 млн евро, из которых 20 млн евро — кредит ЕБРР и 5 млн евро — грант Восточноевропейского партнерства по энергосбережению и окружающей среде (E5P).

В рамках инициативы «Альянс мэров» к концу февраля в рамках проекта «ЕС для Еревана: Солнечная община» более чем в 90 зданиях Еревана будут установлены фотоэлектрические панели и системы освещения.

Подчеркнув важность взаимовыгодного сотрудничества с Евросоюзом, мэр Еревана отметил, что уже реализованные проекты являются хорошей основой для новых инициатив.

«Госпожа посол, мы подчеркиваем важность обеспечения продолжения программы ремонта детских садов. Подготовка завершена и, думаю, в этом году мы сможем объявить конкурс на дополнительные новые дошкольные учреждения. В рамках транспортной реформы мы также рассматриваем закупку электробусов. Хочу также подчеркнуть, что сегодня община имеет полную поддержку правительства Армении в реализации кредитных и грантовых программ с международными партнерами», - сказал мэр.

Поздравляя Грачья Саркисяна с вступлением в должность мэра Еревана, Андреа Викторин, в свою очередь, отметила, что Евросоюз выражает готовность к расширению сотрудничества.

«Господин мэр, надеюсь, что совместные программы пойдут быстрее, и мы уже увидим результаты. Подтверждаю нашу готовность обеспечить преемственность совместных программ, поскольку усилия правительства, премьер-министра и городских властей направлены на общее благо», - сказала руководитель делегации ЕС.

Мэр Еревана предложил в рамках совместной программы установить солнечные станции на крышах двух административных зданий мэрии и спортивной школы Шенгавит.