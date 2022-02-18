Самопровозглашенные ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирных жителей в Россию

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики на фоне обострения ситуации объявили в пятницу об организации выезда населения в Россию. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, в Ростовской области РФ уже сообщили, что готовы принять эвакуируемых мирных жителей.

Ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась утром в четверг - в Донецке и Луганске заявили, что обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины стали самыми активными за последние месяцы. Информации о погибших пока не поступало, но есть сообщения о повреждении объектов гражданской инфраструктуры.

По данным Народной милиции ДНР, украинские военные с начала этих суток 30 раз открывали огонь по территории республики, из-за чего без света остались жители населенных пунктов Верхнеторецкое и Красный Партизан. Также сообщалось о предотвращении двух диверсий на химических объектах в районе Горловки.

Серьезную озабоченность ухудшением ситуации уже выразили власти Франции и Германии, входящих наряду с Россией и Украиной в "нормандскую четверку".

Глава ДНР Денис Пушилин объявил об организации массового централизованного выезда жителей республики в Россию в связи с тем, что президент Украины Владимир Зеленский "в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик".

По словам Пушилина, по договоренности с российским руководством в Ростовской области уже готовы меры приема и размещения граждан республики, они будут обеспечены всем необходимым. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и пожилые люди.

Вслед за Донецком об эвакуации объявил и Луганск - глава ЛНР Леонид Пасечник призвал жителей в кратчайшие сроки отправиться в Россию, а всех мужчин, способных держать в руках оружие, - "встать на защиту своей земли".