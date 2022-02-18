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МИД Украины опроверг информацию о наступательных операциях и диверсиях в Донбассе

МИД Украины опроверг информацию о наступательных операциях и диверсиях в Донбассе

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба опроверг заявления о наступательных операциях Украины или диверсиях на химическом производстве в Донбассе.

"Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или диверсиях на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий в Донбассе. Мы полностью отданы исключительно дипломатическому урегулированию", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, написал он в пятницу в Twitter.

Ранее Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) заявила о предотвращении двух диверсий на опасных химических объектах в районе города Горловка, предпринятых диверсионными группами, проникшими с территории, контролируемой украинской стороной.

О том, что Украина не планирует силовые действия в отношении Донбасса или Крыма, заявили министр обороны страны Алексей Резников и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.


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