Заседание Постоянной комиссии ПА ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству состоится в Ереване

18 февраля состоялась координационная онлайн-встреча глав парламентских делегаций государств-членов ОДКБ в ПА ОБСЕ, которую вел председатель Постоянной комиссии НС по внешним связям, руководитель делегации НС РА в ПА ОБСЕ Э.Агаджанян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в онлайн-встрече приняли участие представители России, Беларуси, Таджикистана, Казахстана, а также Секретариата ПА ОДКБ.

Приветствуя участников встречи, Э.Агаджанян коснулся координации внешнеполитической деятельности парламентских делегаций государств-членов ОДКБ в ПА ОБСЕ.

Обратившись к целям рабочей встречи, Э.Агаджанян подчеркнул важность согласования совместных позиций по актуальным вопросам международной политики и безопасности, взаимопомощи, учета интересов и обязательств сотрудничающих государств ОДКБ. В этом контексте он особо отметил равноправное сотрудничество государств-членов ОДКБ в международном формате ОБСЕ, выработку общей конструктивной позиции и возможных коллективных решений по некоторым вопросам заседаний ПА ОБСЕ.

Отмечено, что практика проведения совместных встреч глав парламентских делегаций государств-членов ОДКБ в ПА ОБСЕ установилась еще в 2009 г.

По словам главы армянской делегации, поскольку формат зимней сессии ПА ОБСЕ не предусматривает голосования по резолюциям или принятия какого-либо доклада, на сегодняшней встрече представлены общие взгляды, а также позиции сторон по спорным вопросам предстоящей 21-й зимней сессии ПА ОБСЕ.

Отмечено, что информация об этой встрече, работе делегаций на зимней сессии и ее итогах будет включена в повестку дня очередного заседания Постоянной комиссии ПА ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству. Заседание намечается провести 11 марта 2022 г. в Ереване.

В своем выступлении о координации деятельности государств-членов ОДКБ на международных площадках заместитель министра иностранных дел РФ А.Панкин коснулся эффективности использования гибких механизмов парламентской дипломатии. Особо отмечена скоординированная и согласованная работа делегаций ПА ОДКБ в различных международных структурах, с учетом также интересов государств-членов.

Затем участники онлайн-дискуссии затронули вопросы предстоящей 21-й зимней сессии ПА ОБСЕ и обменялись мнениями по актуальным вопросам. Отмечена необходимость разработки и принятия ряда модельных законов.