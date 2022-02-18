Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 18-02-22

ЕРЕВАН, 18 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 18 февраля, курс доллара США вырос на 0.62 драмa и составил 479.00 драм. Курс евро вырос на 1.18 драмa и составил 544.62 драм. Курс российского рубля вырос на 0.02 драмa и составил 6.32 драм. Курс британского фунта вырос на 1.89 драмa и составил 652.49 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 512.22 драмa и составила 29159.52 драм. Цена серебра выросла на 1.77 драмa и составила 363.21 драм. Цена платины выросла на 575.20 драмa и составила 16616.82 драм.