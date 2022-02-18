Азиатские индексы снизились - 18-02-22
ТОКИО, 18 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 18 февраля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.41% и составил 27122.07 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.36% и составил 1924.31 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.66% и составил 3490.76 пункта, а HANG SENG снизился на 1.88% и составил 24327.71 пункта.
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