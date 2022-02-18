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Греция предложила России восстановить чартерное сообщение

Греция предложила России восстановить чартерное сообщение

Греция предложила РФ восстановить чартерное авиасообщение между странами. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил заявил глава греческого МИД Никос Дендиас.

"Мы обратились к российской стороне с предложением об организации чартерных рейсов", - заявил глава МИД Греции Никос Дендиас на брифинге по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Он подчеркнул, что Греция настроена на продолжение сотрудничества с РФ в области туризма.


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