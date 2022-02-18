Посол России в Лондоне рассказал о союзе Украины, Польши и Британии

Тройственный союз Великобритании, Польши и Украины является сиюминутным, так как не отвечает интересам этих стран, считает посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

"Это все настолько искусственно. Между Великобританией, Польшей и Украиной я не вижу основного - экономического фундамента взаимодействия. На нем можно строить какие-то другие политические отношения, в том числе военные. Не просматривается главного", - заявил Келин в эфире канала "Россия 24".

По его словам, "можно объявить о любых тройственных союзах, тем более через голову остальных европейских стран". "Но мне кажется, это такая сиюминутная, конъюнктурная, не отвечающая потребностям безопасности конструкция", - отметил Келин, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Она проживет какое-то время в умах, но не сильно", - спрогнозировал он.