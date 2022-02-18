Личные вещи Егише Чаренца представлены на посвященной ему эксклюзивной выставке

В преддверии Дня дарения книг в Национальной библиотеке Армении были выставлены личные вещи великого писателя Егише Чаренца: книги, фотографии, его трубка, плащ и другие предметы.

Как сообщает «Арменпресс», открытие временной экспозиции «Чаренц в Национальной. 125 экспонатов» из серии выставок «Исключительные экспозиции» состоялось 18 февраля.

«Сто из 125 экспонатов - из фондов нашей библиотеки, 25 - личные вещи Чаренца, которые хранятся в его Доме-музее. Среди личных вещей писателя чернильница, пепельница, точилка для бритвы, кепка, статуэтка, фотографии, эксклюзивные семейные групповые фотографии и т. д.», - рассказал заведующий Музеем книгопечатания Национальной библиотеки Баласан Арутюнян.

В экспозицию вошли произведения Чаренца, посвященные ему книги, книги с дарственными надписями. На экспонатах есть коды, благодаря которым их можно найти на электронной площадке.

Баласан Арутюнян подчеркнул, что Чаренц сыграл большую роль в сохранении армянской идентичности. Он вспомнила слова Мартироса Сарьяна, посвященные Чаренцу, что надо быть как минимум полубогом, чтобы оставить такое творческое наследие.

По словам Гоар Чаренц, внучки Егише Чаренца, народ всегда был рядом с Егише Чаренцем, как и писатель всегда был рядом с любимым народом. «Его очень ценили. Когда Чаренц входил в зал, его всегда встречали аплодисментами, если он читал лекцию, люди вставали. Хотя в конце жизни рядом с Егише Чаренцем никого не было, по его словам, он был покинутым и гонимым поэтом. Но народ всегда был рядом с ним», - подчеркнула Гоар Чаренц.

Она сообщила, что в связи с 125-летием писателя, которое исполняется 13 марта, в течение года будет проведено множество мероприятий, посвященных Чаренцу, не только в Ереване, но и в областях, в городе Цахкадзор, где Чаренц часто бывал, также и в Арцахе.

Говоря о заветах Чаренца, Гоар Чаренц напомнила следующие строки автора: «О армянский народ, твое единственное спасение в твоей собирательной силе».

На мероприятии выступил Государственный струнный квартет им. Комитаса.

Выставка, которая будет действовать только один день, была реализована в рамках межкультурного сотрудничества Национальной библиотеки с Домом-музеем Егише Чаренца.