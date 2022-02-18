МИД Франции заявил, что Макрон пока не выдвигает свою кандидатуру на выборах

Президент Франции Эмманюэль Макрон пока не выдвигает свою кандидатуру на второй срок на предстоящих в апреле выборах главы государства, поскольку в настоящий момент занят урегулированием международной ситуации. Как передает Арменпресс, об этом заявил в пятницу глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан в интервью телеканалу LCI.

"Глава государства предпочитает вести переговоры как президент Франции, а не как кандидат на этот пост", - заметил министр. По мнению Ле Дриана, "международная ситуация по-прежнему остается весьма опасной".

Выборы президента Франции пройдут в два тура - 10 и 24 апреля. К настоящему моменту о планах участвовать в избирательном марафоне объявили больше 40 кандидатов. Макрон пока не сообщал о своих планах, хотя до дня голосования остается 51 день. Избирательная кампания начнется 4 марта с завершением регистрации кандидатов.