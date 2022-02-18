Арарат Мирзоян примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Министр иностранных дел Республики Армении Арарат Мирзоян 18 февраля отправится в Мюнхен для участия в 58-й Мюнхенской конференции по безопасности. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь МИД Ваан Унанян.

«В рамках конференции министр Мирзоян проведет ряд встреч со своими коллегами», - написал Ваан Унанян.