Глава МИД Испании заявил, что ЕС и НАТО не готовятся к войне

Евросоюз и НАТО не ведут подготовку к войне, разногласия с Россией по ситуации вокруг Украины можно решить с помощью диалога. Как передает Арменпресс, об этом заявил в пятницу глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью радиостанции Onda Cero.

"Нет разногласий с Россией, которые мы не могли бы решить путем диалога, - сказал министр. - Ни у НАТО, ни у ЕС нет никаких скрытых повесток, скрытых интересов или чего-либо, что не поддается объяснению". "Войны можно избежать, и она не нужна", - добавил Альбарес. По его версии, "ни НАТО, ни ЕС не готовятся ни к какой войне". "Россия должна начать деэскалацию", - считает он.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.