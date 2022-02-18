Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) даст итоговую оценку безопасности очищенной воды с АЭС" Фукусима-1" до того, как та будет сброшена в океан. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении МАГАТЭ по итогам первой поездки в Японию новой оперативной группы агентства, собранной специально для оценки ситуации со сбросом воды со станции, передает Арменпресс․

В МАГАТЭ подчеркнули, что в новую опергруппу, посетившую Японию, входят специалисты из 11 стран - Аргентины, Австралии, Канады, Китая, Франции, Республики Маршалловы Острова, Южной Кореи, России, Великобритании, США и Вьетнама. Итоговый доклад по итогам первой поездки новой опергруппы в Японию, которая прошла с 14 по 18 февраля, будет опубликован примерно через два месяца, сообщили в МАГАТЭ.

Эта опергруппа проведет еще несколько проверок в текущем и будущем годах, а сама очищенная при помощи специальной системы ALPS вода с АЭС "Фукусима-1", готовящаяся к сбросу, пройдет независимую проверку в лабораториях в Австрии и Монако. "Как научная и техническая организация, мы будем соблюдать полную прозрачность и независимость в ходе нашей проверки и при составлении отчетов. Мир постоянно будет в курсе того, что происходит", - подчеркивается в заявлении по итогам первой поездки в Японии новой опергруппы МАГАТЭ.

В апреле прошлого года правительство Японии разрешило слить в океан значительный объем воды с аварийной станции "Фукусима-1", которая, как утверждает компания-оператор Tokyo Electric Power (TEPCO), в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода. В TEPCO подчеркивают, что содержание трития в ней перед сбросом доводится до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения. Японская сторона хотела бы начать сброс очищенной воды с АЭС "Фукусима-1" в океан весной 2023 года.

В настоящее время в стальных баках на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн очищенной воды. Сбрасывать ее в океан предполагается поэтапно в течение 30 лет. МАГАТЭ намерено контролировать этот процесс на постоянной основе. Японская сторона планирует начать осуществление программы к весне 2023 года.

4 февраля руководители России и Китая в совместном заявлении выразили озабоченность планами Японии сбросить в океан загрязненную воду с АЭС "Фукусима-1". Москва и Пекин подчеркнули, что к утилизации радиоактивной воды необходимо подходить со всей ответственностью и осуществлять этот процесс на основе договоренностей Японии с сопредельными государствами и международными организациями.