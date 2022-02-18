Гинцбург: тест-система на иммунитет после назальной вакцины разработана

Тест-система для определения иммунитета после назальной вакцины против коронавируса уже разработана и зарегистрирована, иммунитет будет определяться не только по анализу крови, но и по мазку из носа, как передает Арменпресс, об этом заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Да, тест-систему разработали. Нашли метод, поняли, как брать мазок. Иммунитет будем определять не только по анализу крови, но и по мазку из носа", - сказал Гинцбург.

Он уточнил, что тест-система уже зарегистрирована, ранее у нее было другое применение.

В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной Центром Гамалеи.