Государственный департамент США дал согласие на продажу Польше 250 танков Abrams в версии M1A2 SEPv3, как передает Арменпресс, об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Очень важная новость для безопасности Польши. Государственный департамент (США) дал согласие на продажу 250 танков Abrams в новейшей версии M1A2 SEPv3", - написал Блащак в Twitter.

Блащак считает, что покупка Польшей американских танков является одним из самых важных военных контрактов в польской истории. "Это необычайно важное укрепление наших оборонительных возможностей и один из самых важных контрактов на вооружение в польской истории", - отметил он.

Ранее, анонсируя закупку данных танков, польские власти сообщили, что разместить их планируют на восточной границе страны.