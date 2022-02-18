Время в Ереване: 11:07:36,   18 Февраль

Парламент Республики Арцах принял Закон «Об оккупированных территориях»

Парламент Республики Арцах принял Закон «Об оккупированных территориях»

Национальное собрание Республики Арцах во втором чтении полностью приняло Закон «Об оккупированных территориях Республики Арцах».

Как сообщает «Арменпресс», об этом в своем Telegram-канале сообщил государственный министр Арцаха Артак Бегларян.

«Национальное собрание приняло Закон «Об оккупированных территориях Республики Арцах», разработка которого началась в правительстве еще несколько месяцев назад. Мы прекрасно понимаем, что у нас ограниченные юридические механизмы для выполнения функций, указанных в законе, для достижения этих целей, но мы обязаны максимально использовать в этом направлении все существующие политические и правовые механизмы. Территории Республики Арцах должны быть деоккупированы, наши граждане должны вернуться в свои дома», - написал Артак Бегларян.

16 февраля, Национальное собрание Республики Арцах единогласно приняло в первом чтении законопроект «Об оккупированных территориях». Законопроект, распространенный по инициативе председателя Национального собрания Арцаха 4 февраля, определяет правовой статус территорий, захваченных вследствие военной агрессии Азербайджана против Республики Арцах в 1991-1994 годах, в 2016 году и в 2020 году, при непосредственном участии Азербайджанской Республики и иностранных вооруженных террористов. Определяет их особый правовой режим, особенности деятельности органов государственного управления и местного самоуправления, организаций, а также отношения, связанные с защитой прав человека, гражданских прав и свобод, а также прав и интересов юридических лиц.

Оккупированными территориями, согласно законопроекту, считаются территории, отмеченные в Законе об административно-территориальном делении Нагорно-Карабахской Республики *, **, *** звездочками, и оказавшиеся под контролем Азербайджана: районы, общины и населенные пункты, а также земли и водные ресурсы, находящиеся на территории этих районов.

15 июня 2021 года президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в оккупированном Азербайджаном городе Шуши подписали декларацию об установлении союзнических отношений между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, известную как «Шушинская декларация». 12 февраля 2022 года президент Азербайджана подписал Закон о ратификации Шушинской декларации о турецко-азербайджанском военном сотрудничестве. В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал декларацию, ратифицированную турецким Меджлисом.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]