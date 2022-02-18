Байден проведет переговоры с лидерами стран НАТО по Украине

Президент США Джо Байден намерен в пятницу провести телефонный разговор с лидерами нескольких стран по ситуации на Украине. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-пулом Белого дома.

"Завтра днем президент проведет телефонный разговор с трансатлантическими лидерами о наращивании Россией сил на границе Украины и предпринимаемых нами усилиях по сдерживанию и дипломатическому взаимодействию", - информировали в Белом доме. В сообщении не приводятся список участников беседы и время ее начала.

В четверг пресс-служба премьер-министра Джастина Трюдо сообщила, что Байден проведет разговор по ситуации вокруг Украины с лидерами Канады, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, а также с руководством Евросоюза и НАТО.

Время начала телеконференции не уточняется.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.