Сенаторы США поддержали продление финансирования правительства до 11 марта

Сенат Конгресса США одобрил в четверг законопроект о временном финансировании федерального правительства до 11 марта включительно. Трансляцию заседания ведет телеканал C-Span, передает Арменпресс.

В поддержку данного решения высказались 65 законодателей, против выступили 27 сенаторов. Ранее законопроект поддержала Палата представителей. Теперь документ поступит на подпись президенту США Джо Байдену.

Сенаторы в четверг отклонили ряд предложенных поправок к законопроекту. Они касались мер по сокращению бюджетных расходов, а также выделения средств на принимаемые в связи с пандемией меры.

30 сентября в США закончился 2021 финансовый год, однако законодатели пока не согласовали полноценный бюджет на 2022 год. В связи с этим они вынуждены принимать временные резолюции о продлении финансирования правительства. Предыдущий такой документ действует до 18 февраля. Если новая резолюция не будет утверждена к этому времени, США может грозить новая приостановка работы правительства. В последний раз это произошло 22 декабря 2018 года, в результате чего госслужащие ушли в вынужденный отпуск на рекордно длительный срок - 35 дней.