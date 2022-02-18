Скончался композитор Левон Чаушян

Ушел из жизни композитор, заслуженный деятель искусств Республики Армения, член Союза композиторов Армении Левон Чаушян.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Союз композиторов Армении и выражает глубокие соболезнования родным и близким Чаушяна, а также поклонникам его творчества.

В 1969 году Левон Чаушян окончил творческое отделение Ереванской государственной консерватории имени Комитаса, а в 1970 году - фортепианный факультет. Был учеником Эдварда Мирзояна.

С 1973 года он преподавал в Ереванской государственной консерватории имени Комитаса.

В 1979-1985 годах был секретарем Правления Союза композиторов Армении, в 1985-1991 годах - вице-президентом, с 1995 года - учредителем-президентом Армянского музыкального форума.

Левон Чаушян известен симфонией «Неизвестный солдат» (I премия Республиканского конкурса), двумя симфоническими поэмами, концертами для фортепиано с симфоническим оркестром, скрипки с симфоническим оркестром, флейты с камерным оркестром, 4 квартетами, хоровыми песнопениями, инструментальными сонатами и романсами.

В 2021 году Левон Чаушян был награжден медалью Мовсеса Хоренаци.