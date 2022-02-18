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Скончался композитор Левон Чаушян

Скончался композитор Левон Чаушян

Ушел из жизни композитор, заслуженный деятель искусств Республики Армения, член Союза композиторов Армении Левон Чаушян.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Союз композиторов Армении и выражает глубокие соболезнования родным и близким Чаушяна, а также поклонникам его творчества.

В 1969 году Левон Чаушян окончил творческое отделение Ереванской государственной консерватории имени Комитаса, а в 1970 году - фортепианный факультет. Был учеником Эдварда Мирзояна.

С 1973 года он преподавал в Ереванской государственной консерватории имени Комитаса.

В 1979-1985 годах был секретарем Правления Союза композиторов Армении, в 1985-1991 годах - вице-президентом, с 1995 года - учредителем-президентом Армянского музыкального форума.

Левон Чаушян известен симфонией «Неизвестный солдат» (I премия Республиканского конкурса), двумя симфоническими поэмами, концертами для фортепиано с симфоническим оркестром, скрипки с симфоническим оркестром, флейты с камерным оркестром, 4 квартетами, хоровыми песнопениями, инструментальными сонатами и романсами.

В 2021 году Левон Чаушян был награжден медалью Мовсеса Хоренаци.


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