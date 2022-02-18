ЗПЧ Армении и Арцаха распространили заявление, касающееся преследования властями Азербайджана президента Арутюняна

Заявление властей Азербайджана относительно уголовного преследования президента Республики Арцах Араика Арутюняна является очередным шагом, направленным на сокрытие собственных военных преступлений, введение в заблуждение международного сообщества и запугивание мирного населения Арцаха. Как передает «Арменпресс», по этому поводу с совместным заявлением выступили Омбудсмен Республики Армения Арман Татоян и Омбудсмен Республики Арцах Гегам Степанян.

«Азербайджанские власти всегда проводили политику изоляции Арцаха от внешнего мира, сокрытия военных преступлений против прав человека и мира и фальсификации фактов. Тем самым они грубо нарушают международные требования прав человека и гуманитарного права.

Преследования и шантаж так называемыми черными списками деятелей Армении и Арцаха, а также международных общественных деятелей, экспертов и журналистов – лучшее доказательство того, что призывы к миру и заявления властей Азербайджана на самом деле – ложные. Они являются ширмой для внешнего мира и преследуют цель скрыть свои истинные намерения.

В действительности, в Асербайджане годами проводилась политика покровительства арменофобии, пропаганды вражды с основными этническими и религиозными устоями и с глубокой нетерпимостью.

Фактически проводилась политика геноцида, которая продолжается до сих пор.

Политика ненависти и вражды по отношению к армянам присутствует даже в системе образования, она обеспечивает такое же воспроизводство и в будущем, и такое же распространение ненависти в обществе (основано на фактах).

Эта политика является источником, который взращивал и поощрял зверства и пытки азербайджанских военнослужащих в отношении мирного населения Армении и Арцаха, этническую чистку мирного населения во время 44-дневной Арцахской войны, различные вооруженные нападения и преступления, совершенные до и после той войны.

Именно азербайджанская власть несет прямую ответственность за военные преступления и преступления против человечества, совершенные почти во всех гражданских населенных пунктах Арцаха, с использованием террористов и наемников, за умышленные и целенаправленные нападения, за убийство 80 гражданских лиц, нанесение ранений разной степени тяжести 165 гражданским лицам, за пытки армянских пленных и осквернение тел погибших военнослужащих, за насильственное выселение около 40 000 граждан Арцаха из их родных домов, за осквернение и уничтожение армянских памятников истории и культуры в Арцахе и за вандализм.

Власти Азербайджана несут ответственность за международно неприемлемые вооруженные нападения в условиях пандемии COVID-19, которые парализовали системы здравоохранения Армении и Арцаха, тем самым приведя к резкому росту смертности.

Точно так же, возбуждая уголовные дела против различных политиков, правозащитников и журналистов (в том числе и международных), они пытаются скрыть зверства, совершенные и совершаемые в отношении мирного армянского населения Арцаха.

После 44-дневной войны эта политика азербайджанских властей усилилась и получила новые проявления. Они не дают людям восстановить свою жизнь после войны, ежедневными преступными посягательствами на безопасность людей, на их жизнь и на другие жизненно важные права и иными террористическими актами пытаются создать атмосферу безысходности для гражданского населения.

Изложенные выше оценки Защитников прав человека Армении и Арцаха основаны на достоверных, конкретных фактах и нашли место в наших многочисленных докладах.

Следовательно, целью преследования Президента Республики Арцах Араика Арутюняна, объявленного азербайджанскими властями, является ничем иным, как запугиванием каждого живущего в Арцахе человека и сеяния паники среди мирного населения.

Мы убежденно информируем международное сообщество, что азербайджанские власти продолжают фальсификации фактов, вводя в заблуждение новыми методами. Под призывами к миру они скрывают свои преступные деяния в отношении мирного населения, так как пока не удостоились адресной реакции и ответственности за свою геноцидальную политику, и не наказаны за свои преступные деяния», - говорится в заявлении Защитников прав человека Армении и Арцаха.

Омбудсмены сообщают, что это совместное заявление будет разослано международным организациям.