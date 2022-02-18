“Ереванский бестселлер”: лидирует рассказ “Кто в домике живет: детские книги, январь, 2022

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку детских художественных произведений, по данным продаж за январь.

Рассказ Владимира Сутеева “Кто в домике живет” на первом месте. Эта книжка известного детского писателя Владимира Сутеева, творчество которого покорило уже несколько поколений, поможет ребенку раскрыть окружающий его мир. Ведь дети смотрят на мир широко раскрытыми глазами. Им интересно все, например, почему дятел стучит по дереву, почему паук плетет паутину и т. д. Маленькие читатели из этой книги узнают о местах обитания животных.

На втором месте - сказка “Колобок”. Сказки о колобке встречаются в русском и украинском фольклоре, они имеют своих аналогов и у многих народов. Этот сюжет встречается и в скандинавских, немецких, узбекских, татарских и в других сказках.

На третьей горизонтали - книга Дж. К. Роулинг “Гарри Поттер и Философский камень”. Лишившись родителей, Гарри Поттер живет в семье тети, где мальчика преследуют, унижают и содержат полуголодным. Однако, когда ему исполняется одиннадцать лет, его приглашают в невообразимую школу Хигвортс, где могут учиться только юноши и девушки, наделенные уникальными магическими способностями.

Сказка “Репка”, в пересказе Атабека Хнкояна, известна всем малышам, она на четвертом месте. С этим произведением выросло и приобрело мудрость уже несколько поколений.

На пятом месте - сказка Ованнеса Туманяна “Пес и кот”. О содержании этой сказки можно вообще не говорить, так как она знакома каждому малышу. Эту сказку Туманяна любят многие дети.

На шестом месте - сказка “Волк и семеро козлят”. Мать козлят, выходя из дома, наказывает им опасаться бродящего поблизости волка. Волк, пользуясь удобным случаем, стучится в дверь дома и заявляет, что он их мать. Хитрый волк, герой сказки братьев Гримм, пытается использовать любой метод для достижения своей цели.

На седьмом месте “Кошкина жалоба” самого читаемого автора всех времен Ованнеса Туманяна. На этот раз эта известная сказка представлена в виде оригинальных иллюстраций и пазла.

На восьмом месте “Сборник сказок” Ованнеса Туманяна - одного из самых популярных авторов всех времен. Произведения Туманяна востребованы всеми поколениями, их читают также и взрослые. В основе сказок лежат народные темы и повествования.

На девятом месте баллада Ованнеса Туманяна “Конец зла”. Баллада повествует о хитрой лисице и доверчивой кукушке. Кукушка, веря лживой лисице, приносит в жертву своих детенышей, чтобы та не разрушила ее гнездо. Умная ворона советует преподать лисе хороший урок. Когда лисица снова приходит, кукушка ее прогоняет. Лиса узнает, что это ворона посоветовала кукушке, решает отомстить ей и ловит ее. Однако ворона, обманув ее, и приводит к месту, где лежит собака, которая и ловит лису.

И на десятом месте - книжка “Армянские сказки”. Сказки, представленные в книге, содержат в себе истины и ценности, которые актуальны и по сей день.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах при составлении рейтингового списка участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).