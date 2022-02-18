Байден провел телефонный разговор с премьером Италии

Президент США Джо Байден в четверг обсудил по телефону с премьер-министром Италии Марио Драги дипломатическое взаимодействие, касающееся ситуации вокруг Украины, и возможность введения санкций против России. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Лидеры рассмотрели текущее дипломатическое взаимодействие и меры по сдерживанию, принимаемые в ответ на продолжающееся наращивание российских сил на границах Украины, - отмечается в документе. - Они подтвердили приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также готовность сделать так, что Россия понесет серьезные экономические издержки в случае дальнейшего вторжения на Украину".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.