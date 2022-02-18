Европейские индексы снизились - 17-02-22
МОСКВА, 18 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 17 февраля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.67% и составил 15267.63 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.26% и составил 6946.82 пункта, британский FTSE снизился на 0.87% и составил 7537.37 пункта, а российский RTSI снизился на 4.89% и составил 1450.02 пункта.
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