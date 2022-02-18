Маршал из Чардахлу, которого называли «Черной пантерой»

Село Чардахлу (Хачисар), прославившееся на весь мир своими маршалами, полководцами и героями, где полтора тысячи лет непрерывно жили, работали, созидали и имели детей могущественные люди, землевладельцы, любившие свою землю, имена многих из них останутся на страницах истории, украшенные лавровым венцом Славы, сегодня стало чужим владением. Ованнес Баграмян, Амазасп Бабаджанян… Враг осквернил и разрушил их памятники на их же родине. Из зависти, коварства и зла.

Амазасп был третьим сыном в семье Хачатура Бабаджаняна. Ему было девять лет, когда они переехали в Тбилиси. Будущий маршал поступил в армянскую школу, которую, однако, не окончил. Они возвращаются в деревню и начинают заниматься сельским хозяйством. В 1925 году девятнадцатилетний молодой человек оставил свою фермерскую мотыгу и впервые надел военную форму. Вначале он учился в Ереванском объединенном военном училище им. А. Мясникяна, затем в Закавказском пехотном училище в Тбилиси. После ее окончания он был назначен командиром роты 4-го Кавказского стрелкового полка. Вскоре после этого он стал командиром взвода, а затем командиром батальона. После получения академического образования военный был назначен заместителем начальника штаба Закавказского военного округа. В 1938 году Бабаджанян уже был в Ленинграде заместителем командира полка. Здесь он принял участие в финской войне, за которой должна была последовать Великая Отечественная война.

1941 год. 19-я армия, заместителем начальника штаба которой был Амазасп Бабаджанян, была переброшена к западной границе СССР, где армия и встретилась с противником. Осенью того же года военному, уже ставшему известным на финской войне, доверили командование 395-м стрелковым полком. После участия в боевых действиях в Витебске, Смоленске и Ельне полк Бабаджаняна сражался на подступах к Ростову-на-Дону, а затем на Западном фронте. Весной 1942 года вышестоящее командование назначило его командиром 3-й механизированной бригады.

1944 год. После разгрома немцев на западе Украины, освобождения Перемышля и Львова дорога на Вислу была открыта. Дорога, которая вела прямо в Германию. За успешное форсирование Днестра, блестящие действия командования и безупречную организацию наступления подполковник гвардии, армянский командир удостаивается звания Героя Советского Союза и должности командира танкового корпуса.

Когда исход войны уже был решен, 5 марта 1945 года Георгий Жуков созвал совещание и поручил безотлагательно начать наступление на Берлин. Причина срочности была понятна: союзники пытались войти в столицу почти полностью разгромленного Третьего рейха раньше советских войск. Необходимо было опередить союзные войска.

Каким бы ожесточенным ни было сопротивление немцев, остановить атаку было невозможно. Танковый корпус Амазаспа Бабаджаняна одним из первых вошел в пригороды Берлина. Танки его корпуса подошли прямо в Рейхстаг. 30 апреля на крыше главного нацистского логова было поднято знамя Победы…

После окончания войны, в 1948 году, Амазасп Бабаджанян окончил военную академию, служил в Германии начальником штаба Армии, командующим Армией и заместителем командующего войсками Прикарпатского военного округа, был назначен командующим войска Одесского военного округа, начальником Бронетанковой академии им. Р. Маниловского, командующим танковых войск СССР. Кстати, в послевоенное мирное время рассказывали о реальном, или легендарном событии из жизни маршала. Ему захотелось немного полетать... на истребителе. Пролетают над Турцией, и наушники взрываются предупреждениями. «Товарищ командир, вы перелетели государственную границу…» Бабаджанян пролетел над Турцией и вернулся. Результатом стал протест турецкой стороны и 18 суток домашнего ареста маршала. Как бы то ни было, спустя 30 лет после окончания войны только военачальнику армянского происхождения, который воевал на разных фронтах по прозвищу "Черная пантера", присвоено звание верховного маршала бронетанковых войск.

Говоря о маршале Бабаджаняне, нельзя не упомянуть позорный 1956 год, когда была направлена большая группа войск и бронетехники для подавления будапештского восстания. Герой, прошедший через все бедствия войн и не боявшийся смерти, и на этот раз спасся чудом. Во время подавления восстания он был ранен, осколок снаряда попал ему в горло. Благодаря тяжелой операции, удалось спасти жизнь будущему маршалу.

Подводя итог, вновь обратимся к героическому селу Чардахлу. Вряд ли найдется еще одно село или город, подаривший Родине двух маршалов, 12 генералов, 7 Героев Советского Союза, сотни высокопоставленных офицеров. И колыбель таких отважных людей сегодня находится в руках чужестранцев. Верьте, колесо армянской истории еще повернется вспять. Те времена вернутся. Верьте в нашу силу …

Акоп СРАПЯН