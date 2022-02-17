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В ДНР заявили о ранении мирной жительницы при обстреле окраин Донецка

В ДНР заявили о ранении мирной жительницы при обстреле окраин Донецка

Жительница Донецка, по предварительной информации, получила ранение из-за обстрела со стороны силовиков, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"По предварительной информации, в результате НРПО (нарушения режима прекращения огня) со стороны ВФУ (Вооружённых формирований Украины) ранение получила мирная жительница Старомихайловки (посёлок на окраине Донецка - ред.). Подробные обстоятельства произошедшего уточняются", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказал журналистам представитель ведомства.
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